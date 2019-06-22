Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Английские школы не отпустили игроков «Шеффилда» на матч с «Торпедо»

Английские школы не отпустили игроков «Шеффилда» на матч с «Торпедо»
Футбол / Англия 0

Спортивный комментатор Михаил Моссаковский рассказал о составе «Шеффилда» на товарищеский матч с московским «Торпедо».

«Шеффилд» представляет восьмой дивизион Англии. Там очень много игроков, которые не имеют профессионального статуса, и поэтому у команды неполный состав. Многие игроки не смогли оставить основную занятость. Несколько футболистов работают в школах, где продолжается учебный год, поэтому их здесь нет.

На лавке «Шеффилда» — икона стиля, экс-футболист «Торпедо» Гаурачс, а также не чужой английской команде Евгений Савин, тренировавшийся с ними несколько месяцев назад. Тогда президент клуба пообещал Жене, что тот сможет принять участие в матчах «Шеффилда» в турне по России. Он сегодня может выйти на замену», — сказал Моссаковский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Посол Великобритании — о матче «Торпедо» — «Шеффилд»: футбол объединяет нас
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент