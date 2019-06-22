Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тарасов перенёс операцию и выбыл на два месяца

Тарасов перенёс операцию и выбыл на два месяца
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который в скором времени покинет команду в связи с истечением контракта, в «Инстаграме» рассказал о проблемах со здоровьем.

«Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что всё обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! Два месяца — и я буду в полном порядке! Знало не так много людей, но заранее спасибо всем за поддержку.

Сейчас нахожусь в непростой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!» — говорится в сообщении Тарасова.

32-летний Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В составе «железнодорожников» он становился чемпионом России, а также трёхкратным обладателем Кубка России.

11 известных российских свободных агентов категории 30+
Можно бесплатно собрать крепкую команду из опытных игроков с российским паспортом! И это без завершающего карьеру Игоря Денисова.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент