Тарасов перенёс операцию и выбыл на два месяца

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который в скором времени покинет команду в связи с истечением контракта, в «Инстаграме» рассказал о проблемах со здоровьем.



«Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что всё обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! Два месяца — и я буду в полном порядке! Знало не так много людей, но заранее спасибо всем за поддержку.



Сейчас нахожусь в непростой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!» — говорится в сообщении Тарасова.

32-летний Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В составе «железнодорожников» он становился чемпионом России, а также трёхкратным обладателем Кубка России.