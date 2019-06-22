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Врачи сборной России награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Врачи сборной России награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»
Футбол / Сборная России 0

Врачи национальной команды России по футболу Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награды по линии ФМБА были вручены за работу медицинского штаба на домашнем чемпионата мира — 2018, сообщает пресс-служба российской сборной.

Фото доступно на странице сборной России в «Твиттере».

На чемпионате мира 2018 года национальная команда России заняла второе место в группе А. Команда Станислава Черчесова обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), но потерпела поражение в матче с Уругваем (0:3). В 1/8 финала российские футболисты переиграли испанцев (1:1 ДВ, 4:3 по пенальти), а в четвертьфинале проиграли хорватам (2:2 ДВ, 3:4 по пенальти).

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