Врачи сборной России награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»

Врачи национальной команды России по футболу Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награды по линии ФМБА были вручены за работу медицинского штаба на домашнем чемпионата мира — 2018, сообщает пресс-служба российской сборной.

Фото доступно на странице сборной России в «Твиттере».

На чемпионате мира 2018 года национальная команда России заняла второе место в группе А. Команда Станислава Черчесова обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), но потерпела поражение в матче с Уругваем (0:3). В 1/8 финала российские футболисты переиграли испанцев (1:1 ДВ, 4:3 по пенальти), а в четвертьфинале проиграли хорватам (2:2 ДВ, 3:4 по пенальти).