«Барселона» хочет заполучить и Неймара, и Гризманна

«Барселона» намерена серьёзно усилить атаку в летнее трансферное окно и готова пойти на серьёзные траты.



В список целей сине-гранатовых уже долгое время входят 28-летний нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и 27-летний форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, который ранее уже выступал за клуб. По информации Sport.es, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу хочет заполучить в команду и француза, и бразильца и намерен осуществить трансферы этим летом. Отмечается, что осуществить обе сделки будет непросто.



Напомним, Гризманн в мае заявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона. При этом Антуан не назвал новую команду, а в СМИ сообщалось, что француз заключил предварительное соглашение с «Барселоной». Также появлялась информация, что Неймар принял условия, которые каталонцы выдвинули ему для возвращения из «ПСЖ».

Источник: Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера