Уганда обыграла ДР Конго в матче Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч 1-го тура группы А Кубка африканских наций — 2019 Демократическая Республика Конго — Уганда. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты из Уганды.

Автором первого гола стал нападающий Патрик Кадду на 14-й минуте встречи. В начале второго тайма форвард Эммануэль Окви отправил второй мяч в ворота сборной Конго. Полузащитник Фарук Мия записал в актив две результативные передачи.

Национальная команды Уганды, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы А, Конго (0) занимает последнее, четвёртое место.

Во 2-м туре сборная Демократической Республики Конго сыграет с Египтом, а Уганда встретится с командой Зимбабве. Оба матча состоятся 26 июня.