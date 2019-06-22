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Уганда обыграла ДР Конго в матче Кубка африканских наций

Уганда обыграла ДР Конго в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В Каире на стадионе «Каир Интернейшнл» состоялся матч 1-го тура группы А Кубка африканских наций — 2019 Демократическая Республика Конго — Уганда. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты из Уганды.

Автором первого гола стал нападающий Патрик Кадду на 14-й минуте встречи. В начале второго тайма форвард Эммануэль Окви отправил второй мяч в ворота сборной Конго. Полузащитник Фарук Мия записал в актив две результативные передачи.

Национальная команды Уганды, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы А, Конго (0) занимает последнее, четвёртое место.

Во 2-м туре сборная Демократической Республики Конго сыграет с Египтом, а Уганда встретится с командой Зимбабве. Оба матча состоятся 26 июня.

Кубок африканских наций. Группа A. 1-й тур
22 июня 2019, суббота. 17:30 МСК
ДР Конго
0 : 2
Уганда
0:1 – Кадду – 14, 0:2 – Окви – 48
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