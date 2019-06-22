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«Торпедо» разгромило «Шеффилд» в матче к 95-летию клуба — 5:0

«Торпедо» разгромило «Шеффилд» в матче к 95-летию клуба — 5:0
Футбол / Англия 0

В Москве на стадионе имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова состоялся выставочный матч к 95-летию столичного «Торпедо». «Автозаводцы» со счётом 5:0 обыграли старейший клуб в мире из ныне существующих — «Шеффилд».

Автором первого мяча стал нападающий Игорь Лебеденко на 18-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Торпедо» увеличил форвард Темур Джикия. Хавбек Константин Кертанов довёл счёт до разгромного на 60-й минуте. В конце игры по голу забили защитник Артём Самсонов и Джикия.

Бывший российский футболист Евгений Савин начал матч на скамейке запасных «Шеффилда». 35-летний форвард вышел на поле на 52-й минуте.

В сезоне-2018/19 «Торпедо» стало победителем группы «Центр» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании московский клуб будет выступать в ФНЛ.

Товарищеские матчи (клубы)
22 июня 2019, суббота. 18:00 МСК
Торпедо Москва
Москва, Россия
5 : 0
Шеффилд
Шеффилд, Англия
1:0 – Лебеденко – 18, 2:0 – Джикия – 57, 3:0 – Кертанов – 60, 4:0 – Самсонов – 84, 5:0 – Джикия – 87
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