«Торпедо» разгромило «Шеффилд» в матче к 95-летию клуба — 5:0

В Москве на стадионе имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова состоялся выставочный матч к 95-летию столичного «Торпедо». «Автозаводцы» со счётом 5:0 обыграли старейший клуб в мире из ныне существующих — «Шеффилд».

Автором первого мяча стал нападающий Игорь Лебеденко на 18-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Торпедо» увеличил форвард Темур Джикия. Хавбек Константин Кертанов довёл счёт до разгромного на 60-й минуте. В конце игры по голу забили защитник Артём Самсонов и Джикия.

Бывший российский футболист Евгений Савин начал матч на скамейке запасных «Шеффилда». 35-летний форвард вышел на поле на 52-й минуте.

В сезоне-2018/19 «Торпедо» стало победителем группы «Центр» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании московский клуб будет выступать в ФНЛ.