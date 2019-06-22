Отец Дзюбы: Артём не ругался на прямой линии, это выдумки журналистов

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, заступился за сына после инцидента на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным.
Блогер Амиран Сардаров обратился к главе России с вопросом, а в конце прорекламировал свою шаурму. Дзюба, удивившись его поведению, покачал головой и сказал несколько слов, после чего многие из посмотревших запись заподозрили футболиста в нецензурной брани.
«Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов», — приводит слова отца футболиста «Ридус».
Прямую линию с президентом России также посетили главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и бывший голкипер сборной Владимир Габулов, в настоящий момент находящийся на государственной службе.
- 22 июня 2019
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