Отец Дзюбы: Артём не ругался на прямой линии, это выдумки журналистов

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, заступился за сына после инцидента на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным.



Блогер Амиран Сардаров обратился к главе России с вопросом, а в конце прорекламировал свою шаурму. Дзюба, удивившись его поведению, покачал головой и сказал несколько слов, после чего многие из посмотревших запись заподозрили футболиста в нецензурной брани.



«Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов», — приводит слова отца футболиста «Ридус».

Прямую линию с президентом России также посетили главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и бывший голкипер сборной Владимир Габулов, в настоящий момент находящийся на государственной службе.