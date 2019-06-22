Савин — о матче с «Торпедо»: проиграли со счётом 0:5, но всё равно было круто

Бывший российский футболист Евгений Савин поделился впечатлениями от товарищеского матча «Торпедо» — «Шеффилд» (5:0). 35-летний форвард вышел на поле в составе английской команды.

«Я видел «Шеффилд» в Англии. У них достаточно игроков не приехало: нет капитана, нет вратаря. Не получили визы. До 25 минуты играли более-менее нормально, потом сдулись. Во втором тайме вышли вообще все, кто на футбольном поле видят друг друга впервые. Поэтому была такая сборная солянка, но и «Торпедо» играло очень хорошо.

Это контрольный матч, полная трибуна, английская команда любителей, которая собирает почти полный стадион, это здорово. Сейчас один тренер сказал: «Мы радуемся, а счёт 0:5, соберитесь». Но всё равно сегодня было круто», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.