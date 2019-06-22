Игнашевич: наш президент болеет вместе со всеми? Давайте дождёмся поражения

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил выступление опытных футболистов команды в товарищеском матче с «Шеффилдом» (5:0), а также высказался о поддержке со стороны болельщиков и руководства.



«Опытные ребята были самыми спокойными сегодня. Если ребята помоложе волновались, то Лебеденко, Багаев, Рязанцев были самим спокойствием. Мы их взяли, чтобы на них опираться.



Приятно ощущать такую поддержку, вот эта церемония в конце — это тоже очень здорово. Наш президент болеет вместе со всеми? Давайте дождёмся, когда мы проиграем и посмотрим, кто останется болеть», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



В сезоне-2018/19 «Торпедо» стало победителем группы «Центр» в Профессиональной футбольной лиге. В следующей кампании московский клуб будет выступать в ФНЛ.

Игнашевич: приятно победить со счётом 5:0, готовились к «Шеффилду» девять дней