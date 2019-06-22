Владелец «Торпедо»: удивился реакции болельщиков на Лебеденко

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев после победы со счётом 5:0 в товарищеском матче с «Шеффилдом» прокомментировал поведение фанатов, которые оскорбляли нападающего команды Игоря Лебеденко.

«Он забил первый гол. Я порадовался за команду, за него. Для меня реакция болельщиков странная, хотя я понимаю, откуда всё идёт. Болельщики имеют своё право на эмоции, но мы с ними в диалоге. Будет результат, будет красивая игра — всё пройдёт. Но я не могу отвечать за болельщиков.

Для привлечения болельщиков должна быть красивая игра. Результат будет идти от матча к матчу. Я без шапкозакидательства ко всему отношусь. Мы же не команда-лифт. Чтобы попадать в РПЛ, должна быть молодёжка, должны быть наигранная команда, свои воспитанники, менеджмент, тренерская работа, новый стадион. Мы сохраним дух на новом стадионе», — передаёт слова Авдеева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.