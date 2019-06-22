Дзаньоло и Кин отстранены от работы с партнёрами по молодёжной сборной Италии
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло и нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин подверглись дисциплинарным санкциям в расположении молодёжной сборной Италии, которая принимает участие в чемпионате Европы U21.
Как сообщает Ilromanista.eu, главный тренер национальной команды Луиджи Ди Бьяджо отстранил обоих футболистов от работы с партнёрами за опоздание на собрание перед матчем с Бельгией в заключительном туре группового этапа.
Игра молодёжных сборных Бельгии и Италии состоится сегодня, 22 июня, на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в городе Реджо-нель-Эмилия. Обслужит встречу сербская бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем.
Итальянцы после двух туров занимают второе место в группе A, имея в активе 3 очка, и рискуют не попасть в плей-офф турнира.
Фанаты увидели в ролике с М. Кином полуголую женщину, но это был его партнёр
- 22 июня 2019
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