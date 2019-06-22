Санчес: в сборной Чили я воссоединился с футболом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Чили Алексис Санчес поделился эмоциями от выступления за национальную команду после неудачного сезона на клубном уровне.
«В Англии я получал несколько возможностей, но я спокоен и хорошо знаю, на что способен. Когда я играю за свою страну, я счастлив. Я испытывал проблемы с лодыжкой и внутренние проблемы, но сейчас воссоединился с футболом», — приводит слова Санчеса Latercera.com.
Сборная Чили одержала две победы в двух стартовых турах группового этапа Кубка Америки, Алексису удалось записать на свой счёт два гола. В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основе), в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.
С турнирной сеткой турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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