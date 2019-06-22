Новичок «Реала» Менди лайкнул твит с призывом выгнать из команды Васкеса

Новичок мадридского «Реала» защитник Флоран Менди попал в неприятную ситуацию спустя всего несколько дней после перехода в клуб.



Пользователи «Твиттера» обратили внимание на лайк, который француз поставил под записью с призывом выгнать из команды нападающего Лукаса Васкеса.



24-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона». Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 3 забитых мячей, а также отдал 7 результативных передач.



27-летний Васкес является воспитанником «Реала» и выступает за клуб на протяжении всей карьеры начиная с 2010 года. Сезон-2014/15 Лукас провёл в «Эспаньоле» на правах аренды. С 2016 года форвард вызывается в сборную Испании.

Ф. Менди: не обсуждал переход в «Реал» с Погба или Мбаппе