Дрогба: Лэмпард больше всего подходит на должность главного тренера «Челси»

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба подтвердил, что его бывший одноклубник Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий «Дерби Каунти», ведёт переговоры с лондонским клубом.

«Кто больше всего подходит «Челси» на должность нового главного тренера? Тот, кто сейчас ведёт переговоры, чтобы получить эту работу, — Фрэнк Лэмпард», — сказал Дрогба во время прямой трансляции в «Инстаграме».

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. Вместе с командой из Лондона полузащитник три раза стал чемпионом английской Премьер-лиги, выиграл четыре Кубка Англии, два Кубка лиги и два Суперкубка страны, а также завоевал один титул Лиги чемпионов и один титул Лиги Европы.

Фрэнк начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В дебютном сезоне в качестве наставника 41-летний специалист вместе с «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).