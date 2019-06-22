Степашин: в «Динамо» Кокорин не скандалил, как ушёл в «Зенит» — заскандалил

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о нападающем «Зенита» Александре Кокорине, а также высказался о нынешнем положении футболиста в связи с уголовным делом после инцидентов в Москве в октябре прошлого года.



«Кокорин, когда был в «Динамо», не скандалил. Как ушёл в «Зенит» — заскандалил. Это вопрос к «Зениту». Не знаю, как у него травма, как с ногой он будет и как психологически. Но вообще, поиграет, он такой любопытный человек.



Ну получили своё. Думаю, пускай исправляются, как все люди. Эдуард Стрельцов дважды становился лучшим футболистом Советского Союза уже после того, как отсидел семь лет в тюрьме, и не сломался», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

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