Экс-форвард «Интера»: Икарди и Лукаку могут стать смертоносной связкой

Бывший нападающий «Интера» и национальной команды Нидерландов Энди ван дер Мейде поделился мнением о возможном переходе в миланский клуба форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

«Считаю, что время Лукаку в Англии подошло к концу. Ему нужно двигаться дальше. Он может продолжить карьеру, например, в Серии А. Думаю, Ромелу чётко дал понять, чего хочет, когда говорил, что Антонио Конте — лучший тренер в мире.

Икарди? Мауро — отличный игрок. Он был хорошим капитаном. Сейчас у него не очень хорошая ситуация. Но это футбол. Игроки приходят и уходят. Клуб всегда будет важнее любого футболиста.

Икарди и Лукаку могут стать смертоносной связкой нападающих. Невероятной. Только представьте, сколько голов они могут забить!» — приводит слова ван дер Мейде FC Inter News.