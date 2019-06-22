Экс-форвард «Интера»: Икарди и Лукаку могут стать смертоносной связкой

Бывший нападающий «Интера» и национальной команды Нидерландов Энди ван дер Мейде поделился мнением о возможном переходе в миланский клуба форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
«Считаю, что время Лукаку в Англии подошло к концу. Ему нужно двигаться дальше. Он может продолжить карьеру, например, в Серии А. Думаю, Ромелу чётко дал понять, чего хочет, когда говорил, что Антонио Конте — лучший тренер в мире.
Икарди? Мауро — отличный игрок. Он был хорошим капитаном. Сейчас у него не очень хорошая ситуация. Но это футбол. Игроки приходят и уходят. Клуб всегда будет важнее любого футболиста.
Икарди и Лукаку могут стать смертоносной связкой нападающих. Невероятной. Только представьте, сколько голов они могут забить!» — приводит слова ван дер Мейде FC Inter News.
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