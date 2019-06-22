«Барселона» вышла из борьбы за де Лигта

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт не перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно, утверждает Marca.
По информации издания, руководство каталонского клуба отказалось от борьбы за 19-летнего футболиста. Причиной стали финансовые запросы игрока и сумма перехода. В ходе переговоров боссы сине-гранатовые рассчитали, что сделка обойдётся им более чем в € 200 млн.
За де Лигта «Барселоне» пришлось бы заплатить € 75 млн без учёта бонусов. Сам защитник хотел подписать контракт на пять лет и получать по его условиям € 12 млн в год. При этом крупная сумма ушла бы и на комиссионные для агента футболиста Мино Райолы.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на де Лигта стал туринский «Ювентус». В СМИ также появлялась информация, согласно которой игрок отказался от перехода в «Барселону».
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