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Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21

Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21
Футбол / Прочие турниры 0

В заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2019 среди молодёжных команд сборная Бельгии встречалась с Италией. Матч прошёл на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершился победой итальянцев со счётом 3:1.

Счёт был открыт под занавес первого тайма — на 44-й минуте гол забил полузащитник номинальных гостей Николо Барелла. На 53-й минуте преимущество итальянцев удвоил нападающий Патрик Кутроне. На 79-й минуте хавбек бельгийцев Яри Версхарен сократил разрыв в счёте, однако спустя 10 минут точку в матче поставил форвард Федерико Кьеза.

U21 ЧЕ-2019
22 июня 2019, суббота. 22:00 МСК
Бельгия U21
1 : 3
Италия U21
0:1 – Барелла – 44, 0:2 – Кутроне – 53, 1:2 – Версхарен – 79, 1:3 – Кьеза – 89
Удаления: Мбенза, 90+3 – нет

В параллельном матче Испания играла с Польшей. Встреча состоялась на арене «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:0.

Победу испанцам принесли точные удары полузащитника Пабло Форнальса, нападающего Микеля Оярсабаля, хавбеков Фабиана Руиса и Даниеля Себальоса и форварда Борхи Майораля.

U21 ЧЕ-2019
22 июня 2019, суббота. 22:00 МСК
Испания U21
5 : 0
Польша U21
1:0 – Форнальс – 17, 2:0 – Оярсабаль – 35, 3:0 – Руис – 39, 4:0 – Себальос – 71, 5:0 – Майораль – 90

Таким образом, Испания и Италия набрали по 6 очков и заняли первое и второе место в группе A соответственно. Польша с аналогичным показателем оказалась на третьей строчке.

Дзаньоло и Кин отстранены от работы с партнёрами по молодёжной сборной Италии
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