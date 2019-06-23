Сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2019 U21

В заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2019 среди молодёжных команд сборная Бельгии встречалась с Италией. Матч прошёл на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершился победой итальянцев со счётом 3:1.
Счёт был открыт под занавес первого тайма — на 44-й минуте гол забил полузащитник номинальных гостей Николо Барелла. На 53-й минуте преимущество итальянцев удвоил нападающий Патрик Кутроне. На 79-й минуте хавбек бельгийцев Яри Версхарен сократил разрыв в счёте, однако спустя 10 минут точку в матче поставил форвард Федерико Кьеза.
В параллельном матче Испания играла с Польшей. Встреча состоялась на арене «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 5:0.
Победу испанцам принесли точные удары полузащитника Пабло Форнальса, нападающего Микеля Оярсабаля, хавбеков Фабиана Руиса и Даниеля Себальоса и форварда Борхи Майораля.
Таким образом, Испания и Италия набрали по 6 очков и заняли первое и второе место в группе A соответственно. Польша с аналогичным показателем оказалась на третьей строчке.
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