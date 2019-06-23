«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

«Валенсия» рассматривает двух футболистов на позицию атакующего полузащитника в преддверии следующего сезона.
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны». Если клуб остановится на кандидатуре хавбека сине-гранатовых, то проблемой может стать цена — каталонцы хотят за игрока € 15 млн — и его оклад, поскольку «Валенсия» не может предложить более € 3 млн. Несмотря на это, Суарес является приоритетным вариантом, поскольку главный тренер команды Марселино Тораль очень высоко его оценивает.
Напомним, Черышев выступал за «Валенсию» в минувшем сезоне на правах аренды. В договоре была прописана опция выкупа за € 9 млн, однако «летучие мыши» не стали её активировать. В настоящий момент в клубе рассчитывают, что цену удастся снизить.
В свою очередь Суарес провёл первую половину сезона в «Барселоне», а во второй игра в аренде за «Арсенал», однако ни в одной из команд не получал большого объёма игровой практики.
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