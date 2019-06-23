Федотов: присутствие Черчесова на игре, наверно, должно окрылять

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал комментарий после товарищеского матча с румынским клубом «Университатя» (1:1).
«Хорошо провели сбор, поработали на славу, всё запланированное выполнили. Финальный аккорд — сегодняшняя игра. Хороший соперник, который продемонстрировал очень динамичный футбол в двух таймах. Было нелегко.
Нам на этот момент не хватает баланса. Смотрим молодых ребят. Чуть-чуть не хватает футболистов — сейчас в команде 18 человек. Есть проблема с составом. В этом отношении срочно нужно делать шаги.
Сегодня на игре присутствовал Станислав Саламович Черчесов. По себе знаю, что это, наверно, должно окрылять», — сказал 52-летний российский специалист в интервью пресс-службе «Оренбурга».
Видео доступно на странице «Оренбурга» в «Твиттере».
- 23 июня 2019
-
00:58
-
00:52
-
00:45
-
00:24
-
00:17
-
00:01
- 22 июня 2019
-
23:55
-
23:33
-
23:26
-
22:53
-
22:43
-
22:29
-
22:20
-
22:04
-
21:54
-
21:48
-
21:38
-
21:26
-
21:21
-
21:15
-
21:05
-
21:01
-
20:46
-
20:46
-
20:31
-
20:24
-
20:18
-
20:14
-
20:08
-
19:58
-
19:51
-
19:35
-
19:22
-
19:11
-
19:04