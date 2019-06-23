Федотов: присутствие Черчесова на игре, наверно, должно окрылять

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дал комментарий после товарищеского матча с румынским клубом «Университатя» (1:1).

«Хорошо провели сбор, поработали на славу, всё запланированное выполнили. Финальный аккорд — сегодняшняя игра. Хороший соперник, который продемонстрировал очень динамичный футбол в двух таймах. Было нелегко.

Нам на этот момент не хватает баланса. Смотрим молодых ребят. Чуть-чуть не хватает футболистов — сейчас в команде 18 человек. Есть проблема с составом. В этом отношении срочно нужно делать шаги.

Сегодня на игре присутствовал Станислав Саламович Черчесов. По себе знаю, что это, наверно, должно окрылять», — сказал 52-летний российский специалист в интервью пресс-службе «Оренбурга».

Видео доступно на странице «Оренбурга» в «Твиттере».