Менди объяснил появление своего лайка под твитом с призывом выгнать Васкеса

Новичок мадридского «Реала» защитник Ферлан Менди в своём «твиттере» обратился к болельщикам в связи с курьёзной ситуации, случившейся с ним недавно.



Пользователи «Твиттера» ранее обратили внимание на лайк, который француз поставил под записью с призывом выгнать из команды нападающего Лукаса Васкеса. Менди позднее убрал лайк и объяснил его появление.



«Я не понял, что значила фраза в том твите. Собираюсь побыстрее выучить испанский язык, чтобы такое более не повторилось. Вперёд, Мадрид!» — говорится в сообщении Менди.



24-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона». Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 3 забитых мячей, а также отдал 7 результативных передач.



Новичок «Реала» Менди лайкнул твит с призывом выгнать из команды Васкеса