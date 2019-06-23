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Менди объяснил появление своего лайка под твитом с призывом выгнать Васкеса

Менди объяснил появление своего лайка под твитом с призывом выгнать Васкеса
Футбол / Испания 0

Новичок мадридского «Реала» защитник Ферлан Менди в своём «твиттере» обратился к болельщикам в связи с курьёзной ситуации, случившейся с ним недавно.

Пользователи «Твиттера» ранее обратили внимание на лайк, который француз поставил под записью с призывом выгнать из команды нападающего Лукаса Васкеса. Менди позднее убрал лайк и объяснил его появление.

«Я не понял, что значила фраза в том твите. Собираюсь побыстрее выучить испанский язык, чтобы такое более не повторилось. Вперёд, Мадрид!» — говорится в сообщении Менди.

24-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона». Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 3 забитых мячей, а также отдал 7 результативных передач.

Новичок «Реала» Менди лайкнул твит с призывом выгнать из команды Васкеса
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