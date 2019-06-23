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Дубль Мачиса — в видеообзоре матча Боливия — Венесуэла

Дубль Мачиса — в видеообзоре матча Боливия — Венесуэла
Футбол / Южная Америка 0

Национальная команда Боливии встретилась в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао» со сборной Венесуэлы в матче 3-го тура группы А Кубка Америки — 2019. Игру обслуживал главный арбитр Эстебан Остохич из Уругвайя. Победу со счётом 3:1 одержали венесуэльские футболисты.

В составе Венесуэлы отличились форварды Дарвин Мачис, оформивший дубль, и Хосеф Мартинес. Единственный мяч Боливии забил полузащитник Лионель Хустиньяно с передачи хавбека Диего Бехарано.

Итоговая таблица группы А

1. Бразилия — 7 очков
2. Венесуэла — 5
3. Перу — 4
4. Боливия — 0

Сборные Бразилии и Венесуэлы вышли в четвертьфинал Кубка Америки. Национальная команда Перу сохраняет шансы сыграть в плей-офф турнира. Четвертьфиналы пройдут с 27 по 29 июня.

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