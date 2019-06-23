Защитник «Уфы» может перейти в «Рому»

Итальянская «Рома» проявляет активный интерес к румынскому защитнику «Уфы» Йонуцу Неделчару, сообщает ProSportStory.
Кроме того, по данным источника, неизвестная команда из чемпионата Италии уже сделала официальное предложение «Уфе» по покупке 23-летнего румына. Башкирский клуб оценивает футболиста в 4 млн.
В сезоне-2018/19 Неделчару провёл за «Уфу» 28 матчей в российском чемпионате, где отметился голом и результативной передачей. Его соглашение с уфимским клубом действует до лета 2021 года. В данный момент Неделчару выступает за молодёжную сборную Румынии на чемпионате Европы.
«Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19. В стыковых матчах «Уфа» смогла переиграть «Томь» (2:0, 0:1) и сохранила место в РПЛ.
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