Защитник «Уфы» может перейти в «Рому»

Итальянская «Рома» проявляет активный интерес к румынскому защитнику «Уфы» Йонуцу Неделчару, сообщает ProSportStory.

Кроме того, по данным источника, неизвестная команда из чемпионата Италии уже сделала официальное предложение «Уфе» по покупке 23-летнего румына. Башкирский клуб оценивает футболиста в 4 млн.



В сезоне-2018/19 Неделчару провёл за «Уфу» 28 матчей в российском чемпионате, где отметился голом и результативной передачей. Его соглашение с уфимским клубом действует до лета 2021 года. В данный момент Неделчару выступает за молодёжную сборную Румынии на чемпионате Европы.

«Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19. В стыковых матчах «Уфа» смогла переиграть «Томь» (2:0, 0:1) и сохранила место в РПЛ.