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«Рубин» проведёт 4 контрольных матча перед началом нового сезона

«Рубин» проведёт 4 контрольных матча перед началом нового сезона
Футбол / РПЛ 0

В рамках подготовки к сезону-2019/20 «Рубин» проведёт ещё четыре контрольных матча, сообщает официальный «твиттер» казанской команды.

27 июня в Казани состоится игра «Рубина» с саранской «Мордовией».

30 июня «Рубин» проведёт домашний матч с клубом «Нижний Новгород».

5 июля также в Казани «Рубин» сыграет с новичком РПЛ командой «Тамбов».

9 июля «Рубин» встретится в гостевом матче со столичным ЦСКА в Москве.

По итогам прошлого сезона казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом туре нового сезона «Рубин» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Ранее казанцы уступили в товарищеском матче нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 1:2.

«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче
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