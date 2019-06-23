Владелец «Торпедо» — о смене тренера: Игнашевич — это правильный выбор

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал в интервью «Известиям» о смены главного тренера команды и причинах назначения Сергея Игнашевича.
«Почему решили все-таки поменять главного тренера и назначить Игнашевича? Команда вышла в ФНЛ. Не секрет, что при переходе из одной лиги в другую, более высокого уровня, должна быть значительная ротация в коллективе. Мы решали этот вопрос и, в том числе, рассматривали кандидатуры тренеров. В итоге пришли к выводу: если «Торпедо» возглавит Сергей Игнашевич, это будет правильный выбор. На мой взгляд, субботняя игра с «Шеффилдом», где мы показали красивый зрелищный футбол, это подтвердила», — приводят слова Авдеева «Известия».
Напомним, что вчера в Москве на стадионе имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова состоялся выставочный матч к 95-летию столичного «Торпедо». «Автозаводцы» со счётом 5:0 обыграли старейший клуб в мире из ныне существующих — «Шеффилд».
В сезоне-2018/19 «Торпедо» стало победителем группы «Центр» в Профессиональной футбольной лиге и будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне.
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