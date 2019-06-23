Каррера может возглавить иранский «Персеполис»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.



Кроме итальянского специалиста, по сведениям источника, на вакантный пост претендуют хорват Крунослав Юрчич, работающий в настоящий момент клуб ОАЭ «Бани Яс», а также немец иранского происхождения Александр Нури, возглавлявший клуб второго дивизиона Германии «Ингольштадт 04» в 2018 году.



55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва. В следующем сезоне Каррера выиграл со «Спартаком» Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

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