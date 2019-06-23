Сборная США вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ, разгромив Тринидад и Тобаго

В матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США встречалась с национальной командой Тринидад и Тобаго. Игра прошла на стадионе «Фёст Энерджи — Кливленд Браунз» в Кливленде и завершилась разгромной победой американских футболистов со счётом 6:0. Матч обслуживал главный арбитр Эктор Мартинес из Сальвадора.



По дублю в матче оформили защитник Аарон Лонг и форвард Гьяси Зарде. Также голами отметились хавбеки Кристиан Пулишич и Пол Арриола.

Обыграв Тринидад и Тобаго, сборная США набрала 6 очков и досрочно вышла в четвертьфинал вместе с национальной командой Панамы, также набравшей 6 очков.



В заключительном туре Панама сыграет с США, а Тринидад и Тобаго — с Панамой. Оба матча пройдут 27 июня.