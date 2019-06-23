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Сборная США вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ, разгромив Тринидад и Тобаго

Сборная США вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ, разгромив Тринидад и Тобаго
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США встречалась с национальной командой Тринидад и Тобаго. Игра прошла на стадионе «Фёст Энерджи — Кливленд Браунз» в Кливленде и завершилась разгромной победой американских футболистов со счётом 6:0. Матч обслуживал главный арбитр Эктор Мартинес из Сальвадора.

По дублю в матче оформили защитник Аарон Лонг и форвард Гьяси Зарде. Также голами отметились хавбеки Кристиан Пулишич и Пол Арриола.

Обыграв Тринидад и Тобаго, сборная США набрала 6 очков и досрочно вышла в четвертьфинал вместе с национальной командой Панамы, также набравшей 6 очков.

В заключительном туре Панама сыграет с США, а Тринидад и Тобаго — с Панамой. Оба матча пройдут 27 июня.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа D. 2-й тур
23 июня 2019, воскресенье. 03:00 МСК
США
6 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 – Лонг – 41, 2:0 – Зарде – 66, 3:0 – Зарде – 69, 4:0 – Пулишич – 73, 5:0 – Арриола – 78, 6:0 – Лонг – 90
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