Сарри не рассчитывает на Хедиру, и тот может перейти в «Бешикташ»

Стамбульский «Бешикташ» интересуется немецким полузащитником итальянского «Ювентуса» Сами Хедирой, так как новый наставник туринцев Маурицио Сарри не рассчитывает на игрока, сообщает Goal.

Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который работал с туринской командой на протяжении последних пяти лет — с 2014 по 2019 год. Последним клубом Сарри был лондонский «Челси», который он возглавил летом 2018 года. Под руководством итальянского специалиста столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

32-летний Хедира перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Реала» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Хедира провёл за «старую синьору» 17 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В апреле немецкому футболисту сделали артроскопическую чистку правого колена, а ещё ранее игрок перенёс операцию на сердце. Его контракт с клубом заканчивается в июне 2021 года.

Хедира перенёс операцию на колене