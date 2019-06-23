Орлов — об инициативе Федуна: это из области фантазий «как строить коммунизм»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об идее президента «Спартака» Леонида Федуна передать столичный клуб в управление болельщикам к 2023 году.
«Это из области фантазий «как строить коммунизм». Был такой в советском периоде момент, когда люди начали выдвигать себя в директора предприятий. «Если б я был директором» — был такой лозунг. В главные режиссёры себя выставляли артисты. Слушайте, ну это дело профессионалов. Это должны быть хорошие менеджеры, которые должны заниматься развитием той или иной отрасли. Поэтому когда говорят «народная» — это популизм, я в это не верю. Говорите, Федун часто обещает изменения, но обычно ничего не происходит? Вы правильно заметили», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.
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