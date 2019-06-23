Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес объявил об уходе из французского клуба на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«Сегодня у меня заканчивается очередной цикл в моей жизни – цикл победы, переосмысления и опыта. Хотел бы поблагодарить семью «ПСЖ» за возможность участвовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнёрам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», – написал Алвес в своём «инстаграме».
Дани Алвес перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 32 матчах. На счету игрока 3 забитых мяча и 8 результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону». Соглашение 36-летнего бразильца с парижанами истекает 30 июня.
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