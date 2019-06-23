«Ньюкасл» предпримет ещё одну попытку сохранить Бенитеса

«Ньюкасл Юнайтед» всё ещё надеется договориться о подписании нового контракта с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом. В ближайшее время боссы «сорок» сделают 59-летнему специалисту новое предложение, сообщает The Telegraph.

Действующее соглашение Бенитеса с «Ньюкаслом» рассчитано до 30 июня. Переговоры о новом контракте ведутся с прошлого сезона, но сторонам пока не удалось договориться.

По информации СМИ, Рафаэлю не нравятся условия, которые предлагает английский клуб. Испанец недоволен также трансферным бюджетом.

Бенитесу сообщили, что нынешним летом он сможет потратить на игроков около £ 60 млн (примерно € 67,1 млн), но эта сумма увеличиться, если будут проданы действующие футболисты команды.

Специалиста уведомили, что клуб не будет заключать долгосрочные соглашения с игроками старше 28 лет. Одна из основных причин такого решения — желание испанца подписать контракт только на один сезон.