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«Интер» и «Атлетико» предложили € 90 млн за форварда «Лилля» Пепе

«Интер» и «Атлетико» предложили € 90 млн за форварда «Лилля» Пепе
Футбол / Испания 0

«Интер» и мадридский «Атлетико» ведут борьбу за нападающего французского «Лилля» Николя Пепе, сообщает L'Equipe.

По информации источника, оба клуба предложили «Лиллю» € 90 млн за 24-летнего ивуарийского футболиста. Ранее миланский клуб делал предложение в размере € 60 млн, однако позже решит увеличить сумму. Пепе заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы такие клубы, как «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал».

В сезоне-2018/19 на счету Пепе в 38 матчах чемпионата Франции 22 забитых мяча и 14 ассистов. В гонке бомбардиров Лиги 1 Николя занял второе место, на 11 мячей отстав от форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

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