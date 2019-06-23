Экс-игрок сборной Франции: надеюсь, Погба и Мбаппе перейдут в «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Франции Кристиан Карамбё поделился мнением о возможном переходе в мадридскую команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Надеюсь, Погба окажется в «Реале». Он отличный игрок. Поль готов к мадридскому клубу, но ему придётся это доказать. Играть здесь непросто.
Мбаппе? Он подходит «Реалу». Нужно купить его сейчас. Флорентино Перес это знает. Килиан — потрясающий футболист, но очень дорогой. Надо уважать «ПСЖ».
Надеюсь, когда-то он станет игроком «Реала». Нужно понимать, что нет ничего лучше, чем играть за этот клуб», — приводит слова Карамбё El Mundo.
Ранее сообщалось, что «Реал» планирует приобрести Погба нынешним летом. На этом настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Мбаппе тоже входит в планы мадридцев, но столичный клуб отложил этот трансфер до 2020 года.
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