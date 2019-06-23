Ло Чельсо: присутствие Месси в сборной Аргентины — это привилегия
Полузащитник «Бетиса» и сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо высказался о товарище по национальной команде Лионеле Месси.
«Не думаю, что присутствие Месси в команде мешает молодым игрокам проявить себя. Вижу обратное. Играть с Месси в одной команде — это привилегия. Конечно, мы пытаемся использовать его навыки в своих интересах, поэтому и тренировочный процесс, и игра с ним — это привилегия. Подобное происходит не каждый день, мы пользуемся моментом. Стараюсь многому научиться у Месси», — приводит слова Ло Чельсо Goal.com.
В настоящее время сборная Аргентины выступает на Кубке Америки. В двух матчах группового этапа подопечные Лионеля Скалони набрали лишь одно очко. Единственный забитый мяч команды на счету Лионеля Месси.
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