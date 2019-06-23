Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.
По информации источника, интерес к 41-летнему итальянскому голкиперу проявляет «Лидс Юнайтед», выступающий в английском Чемпионшипе. Напомним, Буффон не стал продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен», рассчитанный до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Буффона заинтересованы также «Порту», «Аталанта», «Флуминенсе», «Парма» и «Брешия».
Буффон перешёл в «ПСЖ» из «Ювентуса» в 2018 году. В минувшем сезоне на клубном уровне голкипер в 25 матчах пропустил 25 мячей. Буффон выступал в составе национальной команды Италии с 1997 по 2018 год и стал вместе с ней чемпионом мира в 2006 году.
Агент: знаем об интересе «Порту» к Буффону, он примет решение в течение 10 дней
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