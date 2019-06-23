Глава Башкортостана Хабиров отказался от строительства нового стадиона в Уфе

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров заявил, что отказался от идеи строительства нового футбольного стадиона в Уфе.



«Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим», — приводит слова Хабирова «Комсомольская правда».



Напомним, о необходимости строительства новой футбольной арены в Уфе высказывался прежний руководитель республики Рустэм Хамитов. Позже Хабиров также поддержал эту идею. Согласно описанию проекта, новый стадион должен был вмещать 20 тыс. зрителей. Стоимость проекта оценивалась в 3–4 млрд рублей.



По итогам сезона-2018/19 «Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-Лиги. В стыковых матчах за право играть в РПЛ уфимский клуб переиграл «Томь» (0:1, 2:0).

В «Уфе» прокомментировали проект нового стадиона клуба