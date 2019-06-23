Лоськов: Денисов всегда был связующим звеном между коллективом и Геркусом

Тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о бывшем полузащитнике команды Игоре Денисове.

«Денисов с понимаем отреагировал на то, что Дмитрий Баринов вытеснил его из состава. Возраст даёт о себе знать: Игорь видел, что уже не везде успевает. У Димы получилась хорошая связка с Крыховяком — у него многому можно научиться. Гжегож — хороший пример, как должен играть опорник.

Денисова не устраивали устаревшие тренерские методы Юрия Сёмина? Это неправда. Как такое вообще может быть? Футболист-профессионал обязан выполнять свою работу. Если что-то не нравится — уходи. Игорь это прекрасно понимал, так что никаких конфликтов с Юрием Павловичем на этой почве у него не было.

Денисов всегда отвечает за свои слова. Он делает то, что говорит. Это хорошее качество для мужчины. Игорь всегда был связующим звеном между коллективом и Ильёй Геркусом», — приводит слова Лоськова Sport24.

После окончания сезона-2018/19 Денисов объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. За «железнодорожников» 35-летний хавбек выступал с конца лета 2016 года.

Геркус стал президентом «Локомотива» летом 2016 года. Позже он занял пост генерального директора клуба, который покинул в конце декабря 2018 года.