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Тренер сборной Катара: мы приехали соревноваться, а не фотографироваться с Месси

Тренер сборной Катара: мы приехали соревноваться, а не фотографироваться с Месси
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес в преддверии матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Аргентины отметил, что его подопечные намерены бороться с сильной аргентинской сборной.

«Да, действительно, нас не очень хорошо знают в Южной Америке. Но у нас есть отличные профессионалы в составе, и мы приехали, чтобы соревноваться, а не фотографироваться с Месси. Аргентина является фаворитом, её устраивает только победа. Мы постараемся побороться с соперником, который рассчитывает на лучшего игрока в мире. У нас есть все шансы пройти дальше, и это вселяет оптимизм», — приводит слова Санчеса A Bola.

Матч Катар — Аргентина состоится сегодня, 23 июня, на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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