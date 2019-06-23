Тренер сборной Катара: мы приехали соревноваться, а не фотографироваться с Месси

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес в преддверии матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Аргентины отметил, что его подопечные намерены бороться с сильной аргентинской сборной.



«Да, действительно, нас не очень хорошо знают в Южной Америке. Но у нас есть отличные профессионалы в составе, и мы приехали, чтобы соревноваться, а не фотографироваться с Месси. Аргентина является фаворитом, её устраивает только победа. Мы постараемся побороться с соперником, который рассчитывает на лучшего игрока в мире. У нас есть все шансы пройти дальше, и это вселяет оптимизм», — приводит слова Санчеса A Bola.



Матч Катар — Аргентина состоится сегодня, 23 июня, на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.