Конте сообщил жене Икарди, что игрок не входит в его планы

Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте подтвердил, что нападающий команды Мауро Икарди не входит в его планы на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, итальянский специалист сказал Ванде Наре, жене и агенту Икарди, что не рассчитывает на 26-летнего аргентинца.
Ранее сообщалось, что Конте хочет приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «Красные дьяволы» оценивают игрока в £ 75 млн (около € 84 млн).
В услугах Мауро заинтересованы туринский «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Его контракт с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.
В минувшем сезоне Икарди забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах итальянской Серии А. В Лиге чемпионов на счету нападающего 4 забитых мяча в 6 встречах.
- 23 июня 2019
-
14:36
-
14:35
-
14:15
-
14:03
-
14:01
-
13:32
-
13:19
-
13:17
-
13:02
-
13:00
-
12:38
-
12:32
-
12:18
-
11:59
-
11:42
-
11:26
-
11:15
-
10:47
-
10:44
-
10:21
-
10:18
-
10:07
-
09:53
-
09:39
-
09:26
-
09:15
-
09:08
-
08:37
-
06:55
-
06:30
-
06:03
-
05:47
-
05:20
-
04:57
-
04:39