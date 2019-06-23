Конте сообщил жене Икарди, что игрок не входит в его планы

Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте подтвердил, что нападающий команды Мауро Икарди не входит в его планы на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, итальянский специалист сказал Ванде Наре, жене и агенту Икарди, что не рассчитывает на 26-летнего аргентинца.

Ранее сообщалось, что Конте хочет приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «Красные дьяволы» оценивают игрока в £ 75 млн (около € 84 млн).

В услугах Мауро заинтересованы туринский «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Его контракт с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Икарди забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах итальянской Серии А. В Лиге чемпионов на счету нападающего 4 забитых мяча в 6 встречах.