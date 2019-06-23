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«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Эмполи» и сборной Алжира Исмаэля Беннасера.

Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека.

Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года. Действующий контракт алжирского футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне Беннасер принял участие в 37 матчах за «Эмполи» (32 — в основе) и сделал 5 результативных передач.

«Спартак» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге сезона-2018/19. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

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