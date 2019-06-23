«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира
Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Эмполи» и сборной Алжира Исмаэля Беннасера.
Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека.
Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года. Действующий контракт алжирского футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне Беннасер принял участие в 37 матчах за «Эмполи» (32 — в основе) и сделал 5 результативных передач.
«Спартак» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге сезона-2018/19. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».
Понсе определился с номером в «Спартаке»
- 23 июня 2019
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