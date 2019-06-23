«ПСЖ» хочет приобрести Саншеша на замену Рабьо

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к центральному полузащитнику мюнхенской «Баварии» Ренату Саншешу. Главный тренер парижан Томас Тухель готов предоставить шанс 21-летнему португальцу, сообщает L'Équipe.
Действующие чемпионы французской Лиги 1 рассматривают Саншеша в качестве замены хавбеку Адриену Рабьо, который 1 июля официально станет свободным агентом.
Ренату перешёл в «Баварию» из «Бенфики» летом 2016 года. Португалец не смог закрепиться в составе мюнхенцев. В сезоне-2017/18 он на правах аренды выступал за «Суонси Сити». В прошлой кампании игрок забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 17 матчах немецкой Бундеслиги, а в Лиге чемпионов отметился 1 забитым мячом в 6 встречах.
Контракт Саншеша с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 23 июня 2019
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