Спортдиректор «Сочи»: перед «Спартаком» у нас не хватало народу на двусторонку

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов поделился впечатлениями от товарищеского матча со «Спартаком» (1:7).



«Счёт, наверное, важен в каждой игре, в том числе и вчера со «Спартаком». Важно понимать природу этого счёта. Со стороны «Спартака» — всё понятно, но с нашей стороны такой результат закономерен, если исходить из того, что мы имеем на данный момент. Я говорю про силу состава: ситуация такова, что в ФНЛ мы закончили играть 25 мая, и сейчас на контрактах из тех, кто решил задачу по выходу в РПЛ, осталось всего 13 полевых игроков, у четверых из них травмы. При этом Барсов и Заика в ближайшее время в основной группе не появятся, они вряд ли начнут чемпионат. Юрганов и Померко пока тоже восстанавливаются, дай бог, чтобы начали второй сбор в общей группе.



Есть группа игроков, с которыми мы расторгли контракты: Горбунов, Бычков, Косянчук, Алан Касаев, Калайджян, Обольский, у которого закончилась аренда, они больше не могут нам помочь. Мы расстались с ними, хотя они для тренировочного процесса нам очень были нужны – когда мы вышли из отпуска, у нас тренировалось 12 человек. Точилину невозможно было смоделировать футбольные упражнения и сыграть двусторонку — народу не хватало, только мини-футбол. Мы отпустили эту группу игроков, чтобы у них было время найти новую команду, можно было их оставить, но команды в ФНЛ уже успели бы укомплектоваться, поэтому по отношению к ребятам получилось бы некрасиво. Со «Спартаком» у нас могла бы быть сыгранная команда, мы бы выглядели достойно, но были бы другие проблемы. Сейчас мы взяли футболистов на просмотр, это ребята из ФНЛ, поэтому видно, к сожалению, что некоторые из них не сильнее игроков, которые из «Сочи» ушли. И, конечно, бросается в глаза отсутствие сыгранности», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» разгромил «Сочи» в товарищеском матче