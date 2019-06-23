Спортдиректор «Сочи»: до чемпионата — 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов отметил, что руководство клуба пока не поставило задачи перед командой на предстоящий сезон.
«Руководство клуба ещё не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач ещё нет. С другой стороны, я десять дней провёл в Европе, объехал пять стран. Предварительные договорённости по игрокам есть, все они ликвидные, а многие призываются в сборные своих стран. За кого-то придётся платить, кто-то бесплатный. Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах и будет несыгранным, но в перспективе хорошую команду построить можно. Так у нас было в ФНЛ: мы сильно обновили костяк команды, поэтому осенью получалось не всё, а потом пошло. Если никаких дёрганий не будет, то ситуацию выправить можно. Да, РПЛ — другой уровень, это не ФНЛ, здесь что-то сделать будет сложнее, но сейчас ситуация вообще такая, что на старте турнира нам будет очень тяжело. Мы всё это понимаем, и если говорить о перспективе и долгосрочности проекта, то в этом нет ничего страшного. Но с первого тура в этих условиях нужно будет показывать хорошие результаты, а это объективно невозможно.
Ситуацию в клубе все понимают, просто бюджет сформирован не до конца. Переход из ФНЛ тяжёлая ситуация: там одни деньги, здесь — другие. Плюс было непонятно, будет ли выполнена задача. Деньги на РПЛ тоже надо найти, договориться со всеми и сформировать задачу — на это уходит время. А на плечах наших руководителей не только футбольный клуб, поэтому всё происходит не так быстро как нам хотелось бы. Согласен, нужно действовать, когда есть полное понимание ситуации, а не спешить и наделать трансферов, чтобы потом бюджета на клуб не хватало. Мы относимся к этому с понимаем и ждём, но отсюда и такие результаты. Болельщиков прошу с пониманием отнестись к этой ситуации», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 23 июня 2019
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