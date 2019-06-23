Экс-форвард «Енисея» и «Арсенала» Кутьин продолжит карьеру в «Луче»

Нападающий Александр Кутьин подписал контракт с «Лучом» из Владивостока. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Фото доступно на странице «Луча» в «Инстаграме».

Предыдущим клубом Кутьина был красноярский «Енисей», за который он выступал с 2017 по 2019 год. Ранее 33-летний игрок защищал цвета «Тосно», тульского «Арсенала», липецкого «Металлурга», «Тюмени» и «Ельца».

В сезоне-2018/19 Александр забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России форвард записал в актив 1 мяч в 2 встречах.

«Луч» завершил минувшую кампанию на 13-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 38 матчах команда из Владивостока одержала 10 побед, 17 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.