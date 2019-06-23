Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Депутат призвал ФИФА отреагировать на антироссийские лозунги грузинских игроков

Депутат призвал ФИФА отреагировать на антироссийские лозунги грузинских игроков
Футбол / Прочие турниры 0

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал действия грузинских футболистов, которые вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами.

«Международная федерация футбола обязана отреагировать в рамках своих полномочий на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр», — написал Лебедев на своей странице в «Твиттере».

Напомним, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.

Россиянин Кавтарадзе сыграл в майке с надписью «Грузия оккупирована Россией»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент