Депутат призвал ФИФА отреагировать на антироссийские лозунги грузинских игроков

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал действия грузинских футболистов, которые вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами.

«Международная федерация футбола обязана отреагировать в рамках своих полномочий на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр», — написал Лебедев на своей странице в «Твиттере».

Напомним, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.