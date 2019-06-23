Дани Алвес может вернуться в «Барселону»
Бразильский защитник Дани Алвес, ранее объявивший об уходе из «Пари Сен-Жермен», может вернуться в «Барселону», сообщает RAC1. Соглашение бразильского футболиста с парижанами истекает 30 июня.
По информации источника, 36-летний футболист уже связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить возможное возвращение. Ранее Алвес отмечал, что по-прежнему любит «Барселону» и считает этот клуб домом.
Дани Алвес перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 32 матчах. На счету игрока три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону».
Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
- 23 июня 2019
-
15:46
-
15:36
-
15:20
-
15:15
-
15:07
-
15:05
-
14:36
-
14:35
-
14:15
-
14:03
-
14:01
-
13:32
-
13:19
-
13:17
-
13:02
-
13:00
-
12:38
-
12:32
-
12:18
-
11:59
-
11:42
-
11:26
-
11:15
-
10:47
-
10:44
-
10:21
-
10:18
-
10:07
-
09:53
-
09:39
-
09:26
-
09:15
-
09:08
-
08:37
-
06:55
Партнерский контент