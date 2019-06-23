Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

Бразильский защитник Дани Алвес, ранее объявивший об уходе из «Пари Сен-Жермен», может вернуться в «Барселону», сообщает RAC1. Соглашение бразильского футболиста с парижанами истекает 30 июня.



По информации источника, 36-летний футболист уже связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить возможное возвращение. Ранее Алвес отмечал, что по-прежнему любит «Барселону» и считает этот клуб домом.



Дани Алвес перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 32 матчах. На счету игрока три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону».

Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»