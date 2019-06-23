Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Винисиус: хочу поиграть вместе с Неймаром и Мбаппе в «Реале»

Винисиус: хочу поиграть вместе с Неймаром и Мбаппе в «Реале»
Футбол / Испания 0

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о форвардах французского «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.

«Неймар может присоединиться к «Реалу», но сейчас не знаю, что он собирается делать. Он может перейти к нам или остаться в «ПСЖ». Конечно, будет лучше, если он продолжит карьеру в «Реале».

Хочу играть с Неймаром и Мбаппе. Знаю, что болельщики «Реала» хотят видеть Килиана в команде. Фанаты всех клубов хотят, чтобы он защищал их цвета», — сказал 18-летний футболист в интервью TF1.

«Реал» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2018/19. В 38 матчах мадридская команда одержала 21 победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

Винисиуса попросили выбрать между Роналду и Месси. Бразилец выбрал Бензема
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент