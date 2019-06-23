Винисиус: хочу поиграть вместе с Неймаром и Мбаппе в «Реале»
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о форвардах французского «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
«Неймар может присоединиться к «Реалу», но сейчас не знаю, что он собирается делать. Он может перейти к нам или остаться в «ПСЖ». Конечно, будет лучше, если он продолжит карьеру в «Реале».
Хочу играть с Неймаром и Мбаппе. Знаю, что болельщики «Реала» хотят видеть Килиана в команде. Фанаты всех клубов хотят, чтобы он защищал их цвета», — сказал 18-летний футболист в интервью TF1.
«Реал» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2018/19. В 38 матчах мадридская команда одержала 21 победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.
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- 23 июня 2019
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