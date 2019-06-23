«Ювентус» на следующей неделе может объявить о переходах де Лигта и Рабьо

«Ювентус» близок к приобретению защитника «Аякса» Матейса де Лигта и подписанию контракта с хавбеком «Пари Сен-Жермен» Адриеном Рабьо. Туринский клуб может объявить о переходах обоих игроков уже на следующей неделе, сообщает Football Italia со ссылкой на несколько источников.

«Ювентус» хочет как можно скорее договориться о сделках, поскольку опасается, что футболистов могут перехватить «ПСЖ» или каталонская «Барселона».

Ожидается, что за переход де Лигта действующие чемпионы Серии А заплатят амстердамцам € 70 млн. Зарплата 19-летнего защитника в новом клубе составит € 12 млн в год плюс бонусы.

Рабьо 1 июля официально станет свободным агентом. По информации СМИ, 24-летний полузащитник договорился с «Ювентусом» о пятилетнем соглашении с зарплатой € 7 млн за сезон. Игрок также получит бонус в размере € 10 млн за подписание контракта.