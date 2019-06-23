«Ювентус» на следующей неделе может объявить о переходах де Лигта и Рабьо

«Ювентус» близок к приобретению защитника «Аякса» Матейса де Лигта и подписанию контракта с хавбеком «Пари Сен-Жермен» Адриеном Рабьо. Туринский клуб может объявить о переходах обоих игроков уже на следующей неделе, сообщает Football Italia со ссылкой на несколько источников.
«Ювентус» хочет как можно скорее договориться о сделках, поскольку опасается, что футболистов могут перехватить «ПСЖ» или каталонская «Барселона».
Ожидается, что за переход де Лигта действующие чемпионы Серии А заплатят амстердамцам € 70 млн. Зарплата 19-летнего защитника в новом клубе составит € 12 млн в год плюс бонусы.
Рабьо 1 июля официально станет свободным агентом. По информации СМИ, 24-летний полузащитник договорился с «Ювентусом» о пятилетнем соглашении с зарплатой € 7 млн за сезон. Игрок также получит бонус в размере € 10 млн за подписание контракта.
- 23 июня 2019
-
17:21
-
17:21
-
17:06
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:20
-
16:18
-
15:46
-
15:36
-
15:20
-
15:15
-
15:07
-
15:05
-
14:36
-
14:35
-
14:15
-
14:03
-
14:01
-
13:32
-
13:19
-
13:17
-
13:02
-
13:00
-
12:38
-
12:32
-
12:18
-
11:59
-
11:42
-
11:26
-
11:15
-
10:47
-
10:44
-
10:21
-
10:18