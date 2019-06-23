Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева с Черчесовой

Голкипер польской «Медзи» и сборной России Сослан Джанаев женился. Избранницей 32-летнего игрока стала Кристина Черчесова.
Торжественная церемония состоялась в субботу, 22 июня. Её посетили бывший главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев, нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов, экс-защитник «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов, защитник столичного «Динамо» Игорь Калинин и хавбек «Краснодара» Руслан Камболов.
На праздновании присутствовал также бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, ныне занимающий пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии. 35-летний политик станцевал лезгинку.
Видео доступно в YouTube.
Джанаев перешёл из казанского «Рубина» в «Медзь» в феврале 2019 года. В чемпионате Польши вратарь в 7 матчах пропустил 13 голов. В Российской Премьер-Лиге в минувшем сезоне он в 4 встречах пропустил 4 мяча. 30 июня истекает срок действия контракта Сослана с клубом, после чего он станет свободным агентом.
- 23 июня 2019
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