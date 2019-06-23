Жена Икарди: Конте не звонил мне и не говорил, что не рассчитывает на Мауро

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, опровергла информацию о том, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте не рассчитывает на её мужа в следующем сезоне.
«Поскольку некоторые люди не могут отфильтровывать лживые новости, то я хочу уточнить, что мне никто не звонил. К сожалению, многие пишут об этой огромной лжи», — написала Ванда в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что в услугах аргентинского форварда заинтересованы туринский «Ювентус», римская «Рома» и неаполитанский «Наполи». Контракт игрока с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.
В минувшем сезоне 26-летний Икарди забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах итальянской Серии А. В Лиге чемпионов на счету нападающего 4 забитых мяча в 6 встречах.
- 23 июня 2019
-
17:21
-
17:21
-
17:06
-
17:04
-
16:49
-
16:47
-
16:20
-
16:18
-
15:46
-
15:36
-
15:20
-
15:15
-
15:07
-
15:05
-
14:36
-
14:35
-
14:15
-
14:03
-
14:01
-
13:32
-
13:19
-
13:17
-
13:02
-
13:00
-
12:38
-
12:32
-
12:18
-
11:59
-
11:42
-
11:26
-
11:15
-
10:47
-
10:44
-
10:21
-
10:18