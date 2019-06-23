Жена Икарди: Конте не звонил мне и не говорил, что не рассчитывает на Мауро

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, опровергла информацию о том, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте не рассчитывает на её мужа в следующем сезоне.

«Поскольку некоторые люди не могут отфильтровывать лживые новости, то я хочу уточнить, что мне никто не звонил. К сожалению, многие пишут об этой огромной лжи», — написала Ванда в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинского форварда заинтересованы туринский «Ювентус», римская «Рома» и неаполитанский «Наполи». Контракт игрока с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне 26-летний Икарди забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах итальянской Серии А. В Лиге чемпионов на счету нападающего 4 забитых мяча в 6 встречах.